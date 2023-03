Calcio, Pescara. SEDUTA DI LAVORO AL MATTINO PER I BIANCAZZURRI

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Continua la preparazione dei #BiancAzzurri in vista della prossima partita esterna sul campo del Catanzaro, per la 34esima giornata del campionato di Lega Pro Seduta di lavoro al mattino sul campo in erba dello stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina; prima parte dedicata all’attivazione, a seguire esercizi tattici attacco alla porta e partitella a ritmi serrati nel finale di giornata – si legge sul sito web ufficiale. Tutti a disposizione per mister Zdenek Zeman ad esclusione di Emmanuel Gyabuaa e Tommaso Cancellotti che proseguono nel loro personale percorso di recupero – recita il testo pubblicato online. Domani prevista doppia seduta di lavoro allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale.

