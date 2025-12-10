- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
Calcio, Pescara. SEDUTA DI LAVORO POMERIDIANA PER I BIANCAZZURRI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Continua la preparazione in casa Pescara in vista della prossima sfida di campionato Pescara – Frosinone in programma domenica alle ore 17:15. Seduta di scarico con esercitazioni di possesso palla e lavoro tattico; a chiusura della giornata, partitella a campo ridotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Lavoro differenziato per Giannini, Kraja, Merola e Oliveri.Assente, con permesso, Tsadjout. La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, a porte chiuse, presso lo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

