Calcio, Pescara. SEDUTA DI LAVORO POMERIDIANA PER I BIANCAZZURRI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Continua la preparazione in casa Pescara in vista della prossima sfida di campionato Pescara – Frosinone in programma domenica alle ore 17:15. Seduta di scarico con esercitazioni di possesso palla e lavoro tattico; a chiusura della giornata, partitella a campo ridotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Lavoro differenziato per Giannini, Kraja, Merola e Oliveri.Assente, con permesso, Tsadjout. La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, a porte chiuse, presso lo Stadio Mastrangelo di Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online.
