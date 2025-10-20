Calcio, Pescara. Seduta pomeridiana allo Stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Ripresa dei lavori in casa Pescara, con una seduta di allenamento pomeridiana andata in scena sul terreno dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. Il gruppo biancazzurro ha svolto un programma incentrato sul lavoro di pressione, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto e da una partita finale a ranghi misti – aggiunge la nota pubblicata. Allenamento differenziato per Tsadjout, Sgarbi e Giannini, mentre è tornato a lavorare in campo Olzer, che prosegue nel percorso di recupero – Per Pellacani e Merola sono stati programmati esami strumentali per monitorare le rispettive situazioni fisiche – si apprende dalla nota stampa. La squadra tornerà al lavoro domani, sempre allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, con una doppia seduta di allenamento –

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com