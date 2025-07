Calcio, Pescara. SGAMBATA PER I BIANCAZZURRI ALLO STADIO UGHETTO DI FEBO: 6-0 AL COLLECORVINO

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Buon test in per il Pescara di mister Vincenzo Vivarini, che nel pomeriggio di oggi ha svolto un allenamento congiunto allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina contro il Collecorvino – recita il testo pubblicato online. Dinanzi a una bella cornice di pubblico, i biancazzurri hanno mostrato progressi incoraggianti, rifinendo gli automatismi e le nozioni tecnico-tattiche acquisite in questa prima fase di ritiro estivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Pescara si è imposto per 6-0, mettendo in mostra buon ritmo, intensità e spunti individuali interessanti – La gara è stata divisa su due tempi con formazioni diverse, consentendo allo staff tecnico di valutare l’intera rosa a disposizione – LE FORMAZIONI PESCARA – PRIMO TEMPOSaio; La Barba, Corbo, Letizia; Valzania, Squizzato, Dagasso, Ferraris; Merola, Meazzi; Zeppieri.All. Vivarini PESCARA – SECONDO TEMPOSaio; Milan, Giannini, La Barba (72′ Saccomanni); Olzer, Graziani, Kraja, Cangiano (72′ Bentivegna); Berardi, Tunjov; Tonin.All. Vivarini COLLECORVINO:Nardone; Duregon, F. Di Clemente, Ferri, Petrucci; Todescato, Colletta, Rasetta; A. Pieri, Casalena, Abale – A disposizione: Marzola, M. Pieri, Dervishi, Scarfagna, P. Di Clemente, Volpone, Ricci, Gentile, Castellano, Addakiri, Ranaivoson.All. Alessandro Morelli Arbitro: Juri Mazzioli Marcatori: 20′ Zeppieri, 45′ Merola (rig.), 48′ Tonin, 85′ Olzer, 89′ Tonin, 92′ Bentivegna – viene evidenziato sul sito web. IL PROGRAMMA Per domani è prevista una nuova sessione di allenamento pomeridiana, mentre il prossimo appuntamento ufficiale è fissato per martedì 22 luglio, quando i biancazzurri affronteranno in amichevole gli ospiti belgi del R.U.T.B.. Al termine della gara, il gruppo squadra si ritroverà presso lo stabilimento Belvedere di Pescara, nel cuore della riviera cittadina – viene evidenziato sul sito web.

