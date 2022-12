Calcio, Pescara. Sport, Arte e Cultura nell’Archivio Sportivo Nazionale.

- Advertisement -

Presentato questa mattina, presso la Sala Consiliare del comune di Pescara, l’ArchivioSportivo Nazionale, un’opera unica che si pone come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale sportivo nazionale, legando sport, arte, cultura e solidarietà. “Il primo cofanetto che ci è stato regalato lo terremo tra i ricordi più belli che ci sono nel nostro comune” – le parole del Sindaco Carlo Masci – “Questa non è soltanto un’iniziativasportiva, ma anche un’iniziativa culturale, artistica e solidale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I valori dello sport sono proprio quelli; rispetto delle regole, riguardo dell’avversario, solidarietà, condivisione eintegrazione, tutti principi che rientrano nella logica del vivere civile e che vengono insegnati ai ragazzi che fanno sport”. Presenti in sala anche i ragazzi del Liceo MAIOR, che a fine conferenza hanno visionato le tavole prodotte dalla The Luxury Art, con le immagini di momenti esaltanti della società Pescara Calcio – “Mi è stato prospettato questo progetto da Fabio Toma e dall’artista Pep Marchegiani qualche mese fa – l’intervento del presidente Daniele Sebastiani – ho sposato subito la loro iniziativa perchè non solo racconta le cose belle che abbiamo fatto in questi anni, ma ha anche una connotazione sociale – E’ davvero qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto finora per raccontare la Pescara Calcio”. Fabio Toma (CEO The Luxury Art, azienda leader nella produzione e distribuzione di opere esclusive) illustra le finalità e i valori del progetto: “Con il cofanetto d’artista abbiamo un unico obiettivo, quello di creare un’emozione forte in cui tutti possano sentirsi protagonisti – precisa la nota online. Dalla squadra al presidente, dal mister ai tifosi, dai fotografi a tutti coloro che amano lo sport e la propria città, per rivivere momenti indimenticabili – aggiunge la nota pubblicata. A darci conferma dell’interesse sportivo, culturale e sociale che l’opera sta generando sono le approvazioni già ottenute ad oggi anche dalle più rinomate squadre di serie A e B. Quest’opera d’arte è un segno di testimonianza storica che va tramandata come esempio alle nuove generazioni” – continua presentando l’aspetto artistico del cofanetto – “il ruolo principale viene giocato dall’artista Pep Marchegiani che ha trovato la forma, il modo di trasformare queste emozioni e di renderle tangibili, impresse, immortali nel tempo”. Pep Marchegiani (artista e ideatore del progetto) si rivolge al Sindaco e all’Assessore: “La città di Pescara quando ama gli artisti li fa in maniera passionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo momento credo che Pescara sia l’unica città che stia lanciando un discorso artistico a livello nazionale – Questo è possibile perchè si lavora per la buona riuscita, in maniera apartitica, per il bene della città. Grazie a queste azioni oggi Pescara si sta trasformando in un museo a cielo aperto” – continua presentando il cofanetto d’artista – “Perchè il cofanetto sportivo si unisce all’arte e alla cultura? Perchè anche la Pescara Calcio ha questo tipo di atteggiamento: investe su talenti sportivi che poi si realizzano a livello internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quindi il cofanetto è un concentrato di questi due aspetti: credere nell’arte, credere nello sport”. Patrizia Martelli (Assessore allo Sport) sensibile non solo alle iniziative sportive, ha continuato rimarcando il grande sostegno solidale dell’iniziativa: “Oggi stiamo dando una grande visibilità alla città di Pescara vista la rilevanza nazionale del progetto, ma anche un grande supporto alla solidarietà. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto all’associazione “L’Abbraccio dei prematuri odv” per l’acquisto di un immobile destinato a garantire ospitalità e sostegno ai genitori i cui figli nati prematuramente sono costretti a lunghi ricoveri in Neonatologia o Terapia Intensiva Neonatale di Pescara”. E’ possibile prenotare un esemplare dell’Archivio Sportivo Nazionale del Pescara Calcio sul sito www.theluxuryart.it , all’indirizzo email info@theluxuryart.it o al numero verde 800 890

