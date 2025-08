Calcio, Pescara. Termina il ritiro BiancAzzurro

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Buon test per i biancazzurri: 4 -2 al Potenza nell’ultima amichevole a Silvi Marina Ultima giornata di ritiro positiva per i biancazzurri, che superano il Potenza con il punteggio di 4-2 nell’amichevole disputata allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – Una discreta cornice di pubblico ha assistito alla sfida, applaudendo le giocate della squadra e sostenendola fino al triplice fischio – recita il testo pubblicato online. L’incontro ha rappresentato un utile banco di prova in vista dei prossimi impegni ufficiali, il primo di questi in programma il 10 agosto con la gara interna contro il Rimini valida per il turno di Coppa Italia – si apprende dal portale web ufficiale. PESCARA Saio, Staver (46′ Giannini – 81′ La Barba), Corbo, Letizia (70′ Balzano),Valzania (46′ Milan), Dagasso (78′ Saccomanni), Graziani (46′ Kraja), Cangiano (70′ Tunjov), Merola (70′ Olzer), Meazzi (46′ Berardi), Tonin (46′ Zeppieri). All.: Vincenzo Vivarini POTENZA Alastra, Adjapong, Riggio, Camigliano, Burgio, Siatounis, De Marco, Castorani, Schimmenti, Anatriello, D’Auria – All.: Pietro De Giorgio Marcatori 1′ Meazzi (Pescara) 3′ Merola (Pescara) 32′ Valzania (Pescara) 44′ D’Auria (rig.) (Potenza) 51′ Corbo (Pescara) 57′ Mazzeo (Potenza)

