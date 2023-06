Calcio, Pescara. TITOLO UNA SANA GIORNATA DI SPORT

- Advertisement -

Pescara Calcio:

Nella giornata di ieri, approfittando della nostra ospitalità e il momento lavorativo di alcuni nostri operatori, “qualcuno” si è introdotto all’interno delle nostre strutture sportive per produrre un video di cattivo gusto al solo scopo di fomentare un clima che speriamo invece resti nei confini della sportività. Con la presente, la Delfino Pescara 1936, oltre a comunicare di aver segnalato l’episodio agli organi preposti invita tutti a non dar risalto a tale accaduto e di godersi invece la bella giornata che ci apprestiamo noi tutti a vivere come quella che deve essere: una sana giornata di sport. Inoltre, sempre in base ad alcune segnalazioni, approfittiamo per ricordare che l’eventuale dichiarazione mendace nel momento dell’emissione del tagliando di ingresso può essere punita dalla multa all’arresto immediato – Si invita pertanto a presentarsi al tornello dello Stadio Adriatico, che per l’occasione sarà aperto sin dalle ore 18:00 di giovedì 8 giugno, con un documento d’identità valido alla mano e con indirizzo di residenza visibile e corretto –

