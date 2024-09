Calcio, Pescara. TRASFERTA AD ASCOLI SOLO CON PESCARA CALCIO CARD

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 informa i propri tifosi che per le prossime gare del Campionato di Serie C NOW 2024/25, per poter acquistare i biglietti del settore ospiti per le gare in trasferta, potrebbe essere necessario essere titolari della “PESCARA CALCIO CARD”. Più in particolare, già dalla prossima trasferta ad Ascoli di domenica 6 ottobre 2024, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la Determinazione n. 40/2024, ha suggerito l’adozione, in sede di G.O.S., delle seguenti misure organizzative: […] vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pescara e bei Comuni di Francavilla al Mare (CH), San Giovanni Teatino (CH), Isernia, Silvi (TE), Atri (TE), e Chieti, esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Delfino Pescara 1936” Con comunicato del 13 settembre 2024 sono già state specificate le modalità di acquisto della tessera che consentirà di partecipare alla trasferta di Ascoli e che qui di seguito riproponiamo: La Delfino Pescara 1936 comunica che da venerdì 13 settembre 2024 è iniziata la vendita della nuova fidelity “PESCARA CALCIO CARD”, presso il The Official Pescara Calcio Store in via Carducci 69 e online sul portale ciaotickets.com. La tessera avrà un costo di €15 (€10 per i sottoscrittori dell’abbonamento 2024/25) ed una validità triennale dalla data di sottoscrizione – Al momento dell’acquisto presso il The Official Pescara Calcio Store è necessario presentare un valido documento di riconoscimento; verrà trasmessa una ricevuta digitale via mail che consentirà da subito di usufruire delle seguenti agevolazioni: 20% di sconto sul materiale Pescara Calcio (presso il The Official Pescara Calcio Store); 5% di sconto sul materiale Joma (presso il The Official Pescara Calcio Store); Acquistare il biglietto per le trasferte (in caso di limitazioni dell’ONMS); ed altre attività di fidelizzazione come sconti presso partners commerciali della Società che aderiranno alla iniziativa – Si specifica che per il completamento della sottoscrizione della Fidelity, al termine dell’acquisto sarà necessario inviare a fidelitycard@ciaotickets.com la ricevuta digitale unitamente alla copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale – si apprende dalla nota stampa. Modalità di consegna/ritiro della tessera: spedizione presso il proprio indirizzo esclusivamente per chi acquista online sul sito ciaotickets.com; ritiro presso il The Official Pescara Store di Via Carducci 69 per chi acquista nel punto vendita (data da comunicare). Il ritiro potrà avvenire esclusivamente previa presentazione della modulistica ricevuta all’atto della sottoscrizione e di un valido documento di riconoscimento – Si invitano pertanto tutti i tifosi che vorranno seguire la nostra squadra in trasferta a sottoscrivere la tessera con congruo anticipo al fine di evitare lunghe attese dell’ultimo minuto! COMUNICATO 13 SETTEMBRE

