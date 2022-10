Calcio, Pescara. Tremolada per Juve Stabia-Pescara

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Sarà Paolo Tremolada a dirigere la prossima sfida dei biancazzurri sul campo dello Juve Stabia, nell’undicesima giornata di lega pro in programma domenica 30 ottobre allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30. Il signor Tremolada ha già incrociato i Biancazzurri nella prima partita del campionati di lega pro 2022 2023 in casa contro l’Avellino, la stessa è poi terminata con il risultati di 1 a 0 a favore del delfino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il fischietto di Monza sarà coadiuvato dai signori Riccardo Pintaudi della sezione di Pesaro e Emanuele De Angelis della sezione di Roma 2, mentre il signor Enrico Gemelli di Messina è designato come IV uomo – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com