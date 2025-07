Calcio, Pescara. TRIANGOLARE TROFEO VITTORIA ASSICURAZIONI

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Una serata di calcio e celebrazioni quella andata in scena allo stadio Bonolis, dove si è disputato il Trofeo Vittoria Assicucazioni, triangolare estivo che ha visto protagoniste Teramo, Notaresco e Pescara – A sollevare il trofeo è stato il Teramo, che ha chiuso con due vittorie in altrettanti incontri – aggiunge la nota pubblicata. Pescara-Notaresco 1-1 (3-6 d.c.r.) Nella gara d’apertura, Pescara e Notaresco hanno dato vita a un match equilibrato – aggiunge testualmente l’articolo online. A sbloccare la gara è stato Pistillo dopo appena tre minuti, ma la risposta del Pescara è arrivata subito con il gol di Merola al 13′. Ai calci di rigore, gli errori di Tonin e Corbo, regalato la vittoria finale al Notaresco 6-3. Pescara-Teramo 0-1 Nel secondo incontro, il Teramo ha confermato la sua ottima forma superando di misura il Pescara – A decidere la sfida è stata una rete di Angiulli al 24′. Per gli uomini di Vivarini, ancora visibilmente appesantiti dai carichi di lavoro, poche occasioni e difficoltà nel trovare ritmo sul sintetico del Bonolis. Teramo-Notaresco 1-0 A chiudere il torneo, la sfida tra Teramo e Notaresco con l’1-0 finale di Persano, autore del gol decisivo al 30′. Con due vittorie su due, il Teramo si è così aggiudicato il trofeo – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della serata non sono mancati i momenti di celebrazione e condivisione tra i club. Scambi di saluti e strette di mano tra presidenti e sindaci hanno accompagnato il conferimento di un riconoscimento speciale a Vincenzo Vivarini, tecnico del Pescara, omaggiato per il suo passato da protagonista proprio a Teramo – Prossimo impegno del Pescara Archiviato il triangolare, il Pescara tornerà in campo sabato 2 luglio alle ore 17:30 allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, dove affronterà il Potenza per l’ultima amichevole del ritiro estivo 2025.

