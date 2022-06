Calcio, Pescara. TRYOUTS PESCARA CALCIO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Sei pronto a metterti alla prova come Calciatore? Pensi di avere qualità nel gioco e aspetti solo la possibilità di dimostrarlo in campo?

Prenota il tuo posto dal 3 al 9 Luglio e partecipa ai TRYOUTS del Settore Giovanile del Pescara Calcio, con test di accesso e 7 giorni di prove e valutazioni al #delfinoTrainingCenter in compagnia dello staff del settore giovanile #BiancAzzurro – recita il testo pubblicato online.

Non un semplice provino ma una vera e propria settimana da calciatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. PRENOTA SUBITO al 351 206 62 51 – POSTI LIMITATI dagli#Under13 agli #Under17.

