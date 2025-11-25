Calcio, Pescara. U.S. Polo Assn. e Pescara Calcio: una partnership che unisce valori, identità e passione sportiva

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pescara Calcio annuncia con orgoglio la nuova partnership con U.S. Polo Assn., marchio ufficiale della United States Polo Association e punto di riferimento internazionale non solo per lo stile, ma per una visione autentica dello sport. La collaborazione sancisce l’incontro tra due identità che condividono valori fondamentali quali tradizione, fair play, spirito di squadra e impegno verso i giovani – precisa il comunicato. U.S. Polo Assn., infatti, non è soltanto un brand, ma un universo culturale legato allo sport del polo e ai suoi principi fondanti, perfettamente in linea con la filosofia del club biancazzurro – riporta testualmente l’articolo online. Grazie all’accordo, il logo U.S. Polo Assn. sarà presente sia a bordocampo anche con i virtual cam carpet durante le gare casalinghe della Prima Squadra, sia sulle maglie delle formazioni Under 16 e Under 15 nazionali, sottolineando l’attenzione congiunta verso il settore giovanile e lo sviluppo dei talenti del futuro – riporta testualmente l’articolo online. “Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso di U.S. Polo Assn. nella nostra famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. La collaborazione con un brand di risonanza internazionale testimonia la credibilità del nostro progetto sportivo e la centralità del settore giovanile nella filosofia del club,” afferma il Presidente Daniele Sebastiani – precisa la nota online. About U.S. Polo Assn. and USPA Global U.S. Polo Assn. è il brand ufficiale della United States Polo Association (USPA), la più grande associazione di club e giocatori di polo in Nord America, fondata nel 1890. Con una presenza globale multimiliardaria e una distribuzione capillare attraverso oltre 1.100 negozi U.S. Polo Assn. e migliaia di altri punti vendita – Il brand offre abbigliamento, accessori e calzature per uomo, donna e bambino in oltre 190 paesi – precisa la nota online. Grazie a importanti accordi con ESPN negli Stati Uniti e Star Sports in India, oggi diversi campionati di polo di alto livello sponsorizzati da U.S. Polo Assn. sono trasmessi a milioni di fan in tutto il mondo – riporta testualmente l’articolo online. About BONIS – Licenziatario ufficiale di U.S. POLO ASSN. per le calzature in Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Fondata nel 1971, Bonis Spa è una delle principali realtà dell’industria calzaturiera italiana, situata nel cuore del distretto calzaturiero di Asolo e Montebelluna, zona che ospita alcuni dei marchi più rinomati del sistema sportivo internazionale – si apprende dalla nota stampa. Bonis Spa è oggi una solida realtà con cinquant’anni di esperienza, che offre ai suoi clienti un mix di innovazione, qualità e servizio – riporta testualmente l’articolo online. Il team Bonis progetta e sviluppa calzature seguendo i più alti standard di design e una metodologia che abbraccia molti anni di esperienza – si legge sul sito web ufficiale. Nel 2009 l’azienda ha stipulato un accordo di licenza con il marchio americano U.S. POLO ASSN. Bonis ha sviluppato e commercializzato con successo le calzature da uomo, donna e bambino del marchio americano in tutta Europa attraverso una vasta rete di negozi selezionati.

