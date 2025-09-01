Calcio, Pescara. UFFICIALE – FABRIZIO CALIGARA E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società U.S. Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Caligara – viene evidenziato sul sito web. Centrocampista classe 2000, Caligara si unirà immediatamente al gruppo guidato da mister Vivarini, mettendosi a disposizione per la nuova stagione sportiva – si legge sul sito web ufficiale. La società accoglie Fabrizio augurandogli le migliori fortune professionali con la maglia biancazzurra – si apprende dal portale web ufficiale.
