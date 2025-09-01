- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 1, 2025
Calcio, Pescara. UFFICIALE – FABRIZIO CALIGARA E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società U.S. Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Caligara – viene evidenziato sul sito web. Centrocampista classe 2000, Caligara si unirà immediatamente al gruppo guidato da mister Vivarini, mettendosi a disposizione per la nuova stagione sportiva – si legge sul sito web ufficiale. La società accoglie Fabrizio augurandogli le migliori fortune professionali con la maglia biancazzurra – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

