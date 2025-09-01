- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 2, 2025
Sport

Calcio, Pescara. UFFICIALE – FRANK TSADJOUT E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla U.S. Cremonese le prestazioni sportive dell’attaccante Frank Tsadjout. Classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Milan, Tsadjout ha maturato importanti esperienze in Serie A e Serie B indossando, tra le altre, le maglie di Cremonese, Ascoli e Vicenza, oltre a una parentesi all’estero con il Charleroi in Belgio – recita il testo pubblicato online. Attaccante fisico e generoso, con buone qualità tecniche e senso del gol, Frank si inserisce da subito nel progetto tecnico biancazzurro mettendo a disposizione del mister e della squadra – si legge sul sito web ufficiale. A lui va il più caloroso benvenuto a Pescara

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

