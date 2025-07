Calcio, Pescara. UFFICIALE: LEONARDO GRAZIANI E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leonardo Graziani, proveniente dalla AS Roma – viene evidenziato sul sito web. Centrocampista classe 2005 e già capitano della formazione Primavera giallorossa, Graziani ha firmato un contratto triennale con il club biancazzurro, con opzione per il prolungamento fino al 2029. Talentuoso, dinamico e dotato di grande personalità, Leonardo Graziani approda a Pescara con un curriculum di assoluto rilievo – recita il testo pubblicato online. Con la maglia della Primavera della Roma ha collezionato 58 presenze, realizzando 18 gol e servendo 8 assist, numeri che lo hanno reso uno dei principali protagonisti offensivi del gruppo – riporta testualmente l’articolo online. Sua anche la doppietta nella semifinale scudetto persa con la Fiorentina – si legge sul sito web ufficiale. A Leonardo va il benvenuto da parte di tutta la famiglia del Pescara Calcio e l’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni in maglia biancazzurra – Benvenuto Leonardo!

