Calcio, Pescara. UFFICIALE: Lorenzo Sgarbi è un nuovo giocatore del Pescara

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, dalla SSC Napoli, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi – precisa il comunicato. Esterno offensivo classe 2001, Sgarbi è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, maturando esperienza nelle categorie professionistiche con le maglie di Legnago, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari e Juve Stabia – si legge sul sito web ufficiale. Giocatore rapido, tecnico e duttile, arriva a Pescara con grande entusiasmo e determinazione per contribuire al cammino biancazzurro – recita il testo pubblicato online. Benvenuto Lorenzo!

