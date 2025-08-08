- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 8, 2025
Sport

Calcio, Pescara. UFFICIALE: Lorenzo Sgarbi è un nuovo giocatore del Pescara

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, dalla SSC Napoli, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi – precisa il comunicato. Esterno offensivo classe 2001, Sgarbi è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, maturando esperienza nelle categorie professionistiche con le maglie di Legnago, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari e Juve Stabia – si legge sul sito web ufficiale. Giocatore rapido, tecnico e duttile, arriva a Pescara con grande entusiasmo e determinazione per contribuire al cammino biancazzurro – recita il testo pubblicato online. Benvenuto Lorenzo!

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

