Calcio, Pescara. UFFICIALE – ORJI OKWONKWO E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Il Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dal Bologna FC 1909, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Orji Okwonkwo – recita il testo pubblicato online. Il calciatore nigeriano, classe 1998, vanta esperienze in Serie A e Serie B con la maglia del Bologna e del Brescia, oltre ad aver militato in Norvegia e Canada – viene evidenziato sul sito web. Il club biancazzurro dà il benvenuto a Orji Okwonkwo e gli augura le migliori fortune per la nuova avventura in riva all’Adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

