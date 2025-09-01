- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. UFFICIALE – ORJI OKWONKWO E’ BIANCAZZURRO
Sport

Calcio, Pescara. UFFICIALE – ORJI OKWONKWO E’ BIANCAZZURRO

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Il Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dal Bologna FC 1909, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Orji Okwonkwo – recita il testo pubblicato online. Il calciatore nigeriano, classe 1998, vanta esperienze in Serie A e Serie B con la maglia del Bologna e del Brescia, oltre ad aver militato in Norvegia e Canada – viene evidenziato sul sito web. Il club biancazzurro dà il benvenuto a Orji Okwonkwo e gli augura le migliori fortune per la nuova avventura in riva all’Adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it