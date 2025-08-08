Calcio, Pescara. UFFICIALE: SEBASTIANO DESPLANCHES E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Palermo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Sebastiano Desplanches. Nato a Novara l’11 marzo 2003, Desplanches è considerato uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano – riporta testualmente l’articolo online. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha iniziato la carriera tra i professionisti con il Vicenza, in Serie C, dove si è subito distinto per sicurezza, personalità e tecnica – Nel 2023 è passato al Palermo, in Serie B, e nel frattempo ha continuato il suo percorso di crescita anche con la maglia azzurra – Dopo le esperienze con la Nazionale Azzurra all’Europeo Under 19, ha preso parte al Mondiale Under 20 in Argentina, risultando uno dei protagonisti del torneo e premiato come miglior portiere della competizione – si apprende dalla nota stampa. Nell’estate del 2025 ha partecipando agli Europei Under 21 con la Nazionale di categoria, confermando la sua costante crescita – si apprende dal portale web ufficiale. Ora per lui si apre una nuova avventura in biancazzurro, dove metterà il suo talento e la sua ambizione al servizio del Pescara – si legge sul sito web ufficiale. A Sebastiano va il nostro più caloroso benvenuto in casa Delfino – aggiunge testualmente l’articolo online.

