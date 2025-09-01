Calcio, Pescara. UFFICIALE TOMMASO CORAZZA E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dal Bologna FC 1909 le prestazioni sportive del difensore classe 2004 Tommaso Corazza – Giovane terzino italiano di grande prospettiva, Corazza si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini con l’obiettivo di crescere e contribuire alla causa biancazzurra nella prossima stagione di Serie B. Il calciatore vestirà la maglia numero 16 con i nostri colori – precisa il comunicato. Siamo pronti ad accoglierlo in città per le visite mediche e la firma del contratto – aggiunge testualmente l’articolo online.

