- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. UFFICIALE TOMMASO CORAZZA E’ BIANCAZZURRO
Sport

Calcio, Pescara. UFFICIALE TOMMASO CORAZZA E’ BIANCAZZURRO

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dal Bologna FC 1909 le prestazioni sportive del difensore classe 2004 Tommaso Corazza – Giovane terzino italiano di grande prospettiva, Corazza si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini con l’obiettivo di crescere e contribuire alla causa biancazzurra nella prossima stagione di Serie B. Il calciatore vestirà la maglia numero 16 con i nostri colori – precisa il comunicato. Siamo pronti ad accoglierlo in città per le visite mediche e la firma del contratto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it