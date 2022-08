Calcio, Pescara. Ultime indicazioni per amichevole Inter – Villarreal

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Si comunica che in occasione della gara amichevole internazionale Inter – Villarreal, in programma sabato 06 agosto 2022, con inizio alle ore 20.30, i cancelli saranno aperti dalle ore 18,30 per consentire un fluido ingresso all’interno dell’impianto sportivo –

In considerazione del numeroso afflusso si invitano tutti gli spettatori a recarsi allo stadio con congruo anticipo, al fine di evitare assembramenti in prossimità dell’inizio della gara – viene evidenziato sul sito web.

Si comunica, altresì, che non sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino il giorno della gara – si apprende dal portale web ufficiale.

I residui biglietti ancora a disposizione potranno essere acquistati presso tutti i rivenditori autorizzati “vivaticket” della città e on-line collegandosi al sito www.vivaticket.com.

Infine, si invitano tutti gli spettatori a parcheggiare le autovetture distanti dall’impianto sportivo (area tribunale, area di risulta stazione, Via Barbella-Lungomare sud) e recarsi a piedi allo stadio – aggiunge testualmente l’articolo online.

