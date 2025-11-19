Calcio, Pescara. ULTIME SEDUTE DI ALLENAMENTO IN VISTA DELLA SFIDA DI CATANZARO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Doppia seduta di lavoro quest’oggi per i biancazzurri, che proseguono la preparazione in vista della trasferta di Catanzaro, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma venerdì alle ore 20:30. La mattinata è stata dedicata all’analisi video, mentre nel pomeriggio la squadra è tornata in campo per una sessione di allenamento tattico – Tutti a disposizione di mister Gorgone, ad eccezione di Merola e Olzer, che proseguono nei rispettivi percorsi di recupero – recita il testo pubblicato online. Per domani è previsto allenamento al mattino, seguito dal pranzo di squadra e dalla partenza in charter dall’aeroporto d’Abruzzo alla volta di Catanzaro – Sempre domani, alle ore 13, è in programma la conferenza stampa di mister Giorgio Gorgone presso l’EKK Hotel.

