- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. ULTIME SEDUTE DI ALLENAMENTO IN VISTA DELLA SFIDA DI CATANZARO
Sport

Calcio, Pescara. ULTIME SEDUTE DI ALLENAMENTO IN VISTA DELLA SFIDA DI CATANZARO

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Doppia seduta di lavoro quest’oggi per i biancazzurri, che proseguono la preparazione in vista della trasferta di Catanzaro, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma venerdì alle ore 20:30. La mattinata è stata dedicata all’analisi video, mentre nel pomeriggio la squadra è tornata in campo per una sessione di allenamento tattico – Tutti a disposizione di mister Gorgone, ad eccezione di Merola e Olzer, che proseguono nei rispettivi percorsi di recupero – recita il testo pubblicato online. Per domani è previsto allenamento al mattino, seguito dal pranzo di squadra e dalla partenza in charter dall’aeroporto d’Abruzzo alla volta di Catanzaro – Sempre domani, alle ore 13, è in programma la conferenza stampa di mister Giorgio Gorgone presso l’EKK Hotel.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it