Calcio, Pescara. UN PENSIERO PER I NOSTRI ABBONATI E L’INVITO A RECARSI PER TEMPO ALLO STADIO

La Delfino Pescara 1936 si scusa con i propri abbonati per non aver potuto concedere loro il diritto di prelazione sul posto abitualmente occupato durante tutto il Campionato – riporta testualmente l’articolo online. Purtroppo, i ristretti tempi a disposizione per la vendita di circa 10.000 tagliandi, ci hanno costretto ad una scelta difficile ma necessaria per evitare i disagi che purtroppo sono avvenuti in occasione della partita contro la Virtus Verona – viene evidenziato sul sito web. Al riguardo, in considerazione del numeroso afflusso di spettatori previsto per la gara di sabato, 27 maggio 2023, ed al fine di limitare gli assembramenti ai tornelli a ridosso dell’orario di inizio della gara, si invitano tutti i tifosi a recarsi allo Stadio con un congruo anticipo, con la precisazione che i cancelli dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia saranno TUTTI aperti già dalle ore 19.15. Si ricorda altresì che sarà aperta anche la Curva Sud ! Inoltre, al fine di agevolare le operazioni di ingresso allo Stadio, si invitano i nostri tifosi, ancorché in possesso del titolo digitale (su supporto telefonico) a presentare anche il titolo cartaceo già predisposto per la lettura del codice a barre per consentire di velocizzare i controlli e, soprattutto, l’accesso ai tornelli.

