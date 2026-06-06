Calcio, Pescara. Under 16, è tempo di semifinale: il Pescara sfida la Juventus allo Stadio Zanni

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La corsa verso il titolo nazionale entra nel vivo – recita il testo pubblicato online. Domenica 7 giugno, alle ore 11:00, lo Stadio Zanni di Pescara ospiterà la semifinale d’andata del Campionato Nazionale Under 16 tra il Pescara Calcio Under 16 e la Juventus Under 16. Dopo un percorso straordinario che ha visto i ragazzi guidati da mister Fabio Giansante superare avversarie di grande valore come Fiorentina e Milan nelle fasi finali, i biancazzurri sono ora tra le migliori quattro squadre d’Italia e si preparano ad affrontare i campioni in carica della Juventus in una doppia sfida che mette in palio l’accesso alla finale scudetto – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento di domenica rappresenta un’occasione speciale per tutti gli sportivi pescaresi e per gli appassionati del calcio giovanile – si apprende dalla nota stampa. L’ingresso sarà gratuito e lo Stadio Zanni metterà a disposizione 800 posti per sostenere da vicino i giovani talenti biancazzurri – precisa il comunicato. La gara di ritorno è in programma domenica 14 giugno sul campo della Juventus, dove si deciderà quale squadra conquisterà il pass per la finale nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com