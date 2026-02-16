Calcio, Pescara. Venezia – Pescara: Informazioni Settore Ospiti

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica che la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti in occasione della gara contro il Venezia FC, in programma presso lo Stadio Pier Luigi Penzo, aprirà martedì 17 febbraio alle ore 15:00 e chiuderà venerdì 20 febbraio alle ore 14:00. I tagliandi saranno disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. Prezzi € 28,50 + € 1,50 diritti di prevendita I bambini di età pari o inferiore a 4 anni potranno accedere allo stadio senza titolo di ingresso – Il biglietto comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio e ritorno – Non consente l’utilizzo di altri servizi di trasporto pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Si informa che il settore ospiti non è attrezzato per persone con disabilità motorie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Modalità di acquisto Al momento dell’acquisto sarà necessario esibire un documento di identità in corso di validità. Non sarà possibile acquistare i biglietti del Settore Ospiti presso i botteghini dello stadio il giorno della gara – viene evidenziato sul sito web. Si invitano pertanto i tifosi biancazzurri a non recarsi a Venezia sprovvisti di regolare titolo di accesso – aggiunge testualmente l’articolo online. Cambio nominativo In ottemperanza alla normativa vigente, ogni biglietto dovrà essere intestato all’effettivo utilizzatore – Regolamento d’uso dello stadio L’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio Pier Luigi Penzo comportano l’accettazione del Regolamento d’Uso dell’impianto e delle normative emanate da FIFA, UEFA, Lega Calcio e Autorità di Pubblica Sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Striscioni e coreografie Per l’esposizione di striscioni o la realizzazione di coreografie è obbligatoria apposita autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, secondo le modalità previste dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e in accordo con le Questure competenti – precisa il comunicato. Le richieste per le gare in trasferta dovranno essere inoltrate alla società di appartenenza che, tramite il Delegato Gestione Evento, provvederà alla trasmissione alla società ospitante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli striscioni potranno essere introdotti attraverso l’ingresso riservato alla tifoseria ospite (Ingresso 5 – Curva Ospiti) al momento dell’accesso allo stadio, previo controllo delle Autorità di Pubblica Sicurezza – Come raggiungere lo stadio In auto:Autostrada A1 fino a Bologna, poi A13 Bologna–Padova e infine A4 Padova–Venezia – si apprende dal portale web ufficiale. Uscita barriera di Mestre (casello Venezia Ovest), quindi direzione Venezia Porto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’eventuale contatto con le Forze dell’Ordine di pullman e gruppi organizzati avverrà all’uscita autostradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I tifosi saranno accompagnati al Venice Gate Parking (via Galileo Ferraris) per l’imbarco verso lo stadio – riporta testualmente l’articolo online. Si raccomanda a tutti i sostenitori ospiti di parcheggiare presso il Venice Gate Parking, gratuito e adiacente all’imbarco del servizio acqueo dedicato – riporta testualmente l’articolo online. Ritrovo al parcheggio ore 13:00.Le partenze dei battelli dedicati inizieranno dalle ore 13:30 (tempo di navigazione circa 50 minuti).

