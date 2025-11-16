- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 16, 2025
Sport

Calcio, Pescara verso Catanzaro: Gorgone prova il 3-5-2, Tsadjout in recupero

Settimana a doppie sedute a Montesilvano per impostare il nuovo corso: il tecnico sta lavorando su un assetto a due punte con base 3-5-2. Situazione infermeria: Tsadjout verso il rientro, Olzer in netto miglioramento; da valutare Squizzato, Gravillon e Letizia. Out di lungo corso Pellacani. Esordio venerdì 21 novembre a Catanzaro (20:30).

le ultime dal campo

Allenamenti “intensi” allo stadio Mastrangelo di Montesilvano, con doppie sedute per accelerare l’assimilazione dei principi del nuovo staff. Il club ha ufficializzato la guida tecnica a Giorgio Gorgone il 12 novembre; in settimana il gruppo ha lavorato su ritmi e compattezza tra i reparti.

infermeria e rientri

Frank Tsadjout: indicato come probabile recupero dopo otto gare saltate; lavoro a parte ma con pallone. Giacomo Olzer in miglioramento dopo il problema al ginocchio. Okwonkwo sulla via del rientro.

Gravillon, Squizzato, Letizia: segnalati a rischio; verifiche nei prossimi giorni.

Pellacani: operato a fine ottobre, stagione compromessa.

idea tattica

Le indicazioni raccolte tra stampa locale e specializzata puntano su un Pescara più verticale, con due attaccanti di ruolo e struttura 3-5-2 (o variante 3-4-1-2) per aumentare presenza offensiva e copertura centrale. Gravillon profilo chiave per guidare la linea a tre; in mezzo gamba e pressione sulle seconde palle; esterni chiamati a spinta e raddoppi. Obiettivo: accorciare le distanze tra i reparti e alzare il baricentro nelle transizioni.

il match

Catanzaro–Pescara, venerdì 21 novembre, ore 20:30 al “Nicola Ceravolo”: prima di Gorgone in panchina e test immediato contro una squadra rodata. Programma confermato dai portali di calendario e dalle testate regionali.

 

