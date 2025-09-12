- Spazio Pubblicitario 01 -
Calcio, Pescara. VERSO PESCARA – VENEZIA MISTER VINCENZO VIVARINI

Pescara Calcio, novita' dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Mister Vivarini in conferenza stampa: «La squadra ha grandi potenzialità, ma dobbiamo trasformarle in risultati concreti – aggiunge la nota pubblicata. Il mio obiettivo è portare a termine il percorso con equilibrio e continuità». «Il Venezia è un avversario di valore, con un organico importante e un allenatore esperto – Sarà fondamentale attenzione negli uno contro uno e gestione delle situazioni di gioco aperto». «Eliminare gli errori individuali resta la priorità per crescere in costanza di rendimento». «Il sostegno del pubblico sarà determinante in una fase delicata della stagione». ⚪🔵 Appuntamento domani alle 15 all'Adriatico – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

