Calcio, Pescara. VERSO PESCARA – VITERBESE LORENZO MILANI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si avvicina la sfida di Domenica Pescara – Viterbese, e il pendolino #BiancAzzurro Lorenzo Milani, analizza l’attuale momento in #CasaPescara intervistato in occasione del convegno “Valori e Regole dello Sport” organizzato dalla società amica Asd Castrum Silvi – precisa il comunicato. “Stiamo lavorando bene e tanto e in queste ultime partite meritavamo sicuramente qualcosa in più; questo è il calcio, bisogna mettersi presto alle spalle questo momento di difficoltà, che sembra non finire mai, per guardare in positivo verso il futuro”.

