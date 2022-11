Calcio, Pescara. Verso Turris – Pescara mister Alberto Colombo

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Si avvicina la quattordicesima giornata del campionato di lega pro, che vedrà i biancazzurri scendere in campo, alle ore 20:30, nello Stadio Amerigo Liguori casa della Turris degli ex Maniero e Frascatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il tecnico BiancAzzurro Alberto Colombo invita i suoi ragazzi a non sottovalutare la partita, perchè nonostante il punteggio in classifica la squadra di Torre Del Greco mostra buona organizzazione di gioco, un ottimo attacco e senza alcun dubbio una grande voglia di rivalsa dopo gli ultimi deludenti risultati – aggiunge la nota pubblicata. “Vogliamo provare a dare continuità di risultati nonostante davanti troveremo una squadra arrabbiata e con la voglia di dare una svolta alla propria stagione – Il campo può incidere, ma noi dobbiamo solo pensare di scendere in campo con il piglio giusto e con rispetto dell’avversario che mostra soprattutto nel reparto avanzato nomi importanti per la categoria”. Arbitra il signor Maio Saia della sezione di Palermo coadiuvato da Giorgio Lazzaroni della sezione di Udine e Giorgio Ravera della sezione di Lodi; quarto uomo il signor Niccolo’ Turrini di Firenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. ore 20,30 – Stadio Amerigo Liguori – Torre del Greco – diretta streaming Eleven Sports e Rai Sport, al canale 57 del digitale terrestre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com