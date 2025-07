Calcio, Pescara. VIDEO: CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE MISTER VIVARINI

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Pescara, al via la stagione 2025/2026: ritorna mister Vivarini È ufficialmente iniziata la nuova stagione sportiva del Pescara, che si prepara ad affrontare il campionato di Serie B 2025/2026. A segnare l’inizio del ritiro precampionato è stato il ritorno di Vincenzo Vivarini sulla panchina biancazzurra – si apprende dal portale web ufficiale. L’allenatore abruzzese è stato presentato sabato 12 luglio nella sala conferenze dell’EKK Hotel di Città Sant’Angelo, sede del ritiro estivo del Delfino – recita il testo pubblicato online. Un ritorno importante, accolto con entusiasmo da stampa e tifosi, che segna l’avvio di una nuova avventura per il tecnico e per la società pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pescara, al via la stagione 2025/2026: ritorna mister Vivarini È ufficialmente iniziata la nuova stagione sportiva del Pescara, che si prepara ad affrontare il campionato di Serie B 2025/2026. A segnare l’inizio del ritiro precampionato è stato il ritorno di Vincenzo Vivarini sulla panchina biancazzurra – si apprende dal portale web ufficiale. L’allenatore abruzzese è stato presentato sabato 12 luglio nella sala conferenze dell’EKK Hotel di Città Sant’Angelo, sede del ritiro estivo del Delfino – recita il testo pubblicato online. Un ritorno importante, accolto con entusiasmo da stampa e tifosi, che segna l’avvio di una nuova avventura per il tecnico e per la società pescarese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

