Calcio, Pescara. Vigilia Chieti-Porto D’Ascoli: le parole di mister Cotta

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domani alle 17.00 il Chieti scenderà in campo e affronterà, nella prima gara ufficiale della stagione, il Porto D’Ascoli – precisa il comunicato. Ecco le parole di mister Cotta alla vigilia della sfida di Coppa Italia che si giocherà all’Angelini: Mister, emozionato per l’esordio? “Non proprio, qualche partita è stata giocata – si apprende dal portale web ufficiale. Non sono più giovanissimo, poi i miei capelli grigi ne sono una forte testimonianza – Al di là delle battute direi il giusto, come in qualsiasi inizio di stagione” Come ha visto la squadra? “La squadra sta lavorando bene sin dal primo giorno e di conseguenza mi aspetto una gara con tutti i presupposti che in questo inizio di stagione siamo riusciti a sviluppare” Sul Porto D’Ascoli “Avversario di categoria – viene evidenziato sul sito web. Parliamo di una squadra non rifondata, rodata e con referenze molto positive – si apprende dalla nota stampa. In questa categoria società e squadre poco organizzate non esistono – recita il testo pubblicato online. Siamo assolutamente consapevoli che tutte le gare creano delle insidie: possiamo vincere o perdere con chiunque”

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dal Chieti F.C. e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Chieti Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: chietifc.it