Calcio, Pescara. Visita di sensibilizzazione al Centro Donazioni Fidas di Pescara

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Mattinata speciale per i calciatori Merola, Kraja, Giannini e Saio, protagonisti di una visita al Centro Donazioni Fidas dell’Ospedale di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Accolti con grande disponibilità dal personale Biagio Russo, Roberta Cannarsa, Ilaria Di Marzio, Anna Maria Quaglietta, Mario Dell’Isola, Anna Di Carlo, Mauro Di Ianni, Mario Di Marco, Sara Gattini e Fabrizio Raccomandato, i ragazzi hanno vissuto un percorso guidato alla scoperta del mondo della donazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Hanno incontrato donatori, medici e volontari, ascoltato testimonianze e osservato da vicino l’intero iter del prelievo, comprendendo quanto donare il sangue significhi realmente donare vita – si apprende dal portale web ufficiale. Perché è così importante donare? In Italia, ogni giorno: vengono trasfuse circa 6.500 unità di globuli rossi migliaia di unità di piastrine somministrati 9.000 flaconi di albumina distribuite 1.700 immunoglobuline e centinaia di flaconi di fattori della coagulazione Dietro ogni numero c’è un paziente in pericolo di vita, la cui unica possibilità di cura è legata al gesto volontario di un donatore – Nonostante il contributo fondamentale dei donatori, in Italia permane una carenza di emocomponenti ed emoderivati – precisa la nota online. Il plasma: una risorsa preziosa Il plasma è la parte liquida del sangue (55% del totale), composto da acqua e proteine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si ottiene tramite donazione in aferesi oppure dalla donazione di sangue intero – Può essere: trasfuso direttamente a pazienti con problemi di coagulazione oppure inviato all’industria per produrre emoderivati, sempre più richiesti Dal 1990 la legislazione sanitaria punta all’autosufficienza nazionale, ma oggi ancora il 30–40% degli emoderivati viene acquistato all’estero – recita il testo pubblicato online. Il valore del donatore periodico Il sangue, indipendentemente dal gruppo, non può essere prodotto artificialmente: può essere solo donato – riporta testualmente l’articolo online. Il donatore periodico, che dona a intervalli regolari, rappresenta la prima grande garanzia di sicurezza per i pazienti.Il suo è un gesto di responsabilità, consapevolezza e solidarietà, che ogni giorno permette di salvare vite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa visita ha permesso ai nostri ragazzi di comprendere più profondamente quanto sia essenziale la cultura della donazione — e speriamo che il loro esempio possa invitare sempre più persone a donare – Un piccolo gesto può fare la differenza – Sempre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. CLICCA E GUARDA IL VIDEO

