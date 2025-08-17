- Spazio Pubblicitario 01 -
Calcio, Pineto. Anass Serbouti in biancoazzurro

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Anass Serbouti in biancoazzurro7 Agosto, 2025Il Pineto Calcio è felice di annunciare l’ingaggio di 𝐀𝐧𝐚𝐬𝐬 𝐒𝐞𝐫𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢 difensore centrale classe 2000, che entra a far parte della rosa biancazzurra fino al 30 giugno 2026. Giocatore solido, duttile e con una buona esperienza alle spalle, Serbouti arriva per rinforzare il reparto difensivo, portando qualità e determinazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio la Società per la fiducia e sono pronto a dare tutto in campo per raggiungere insieme gli obiettivi.” Benvenuto Anass!

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

