Calcio, Pineto. Anass Serbouti in biancoazzurro

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Anass Serbouti in biancoazzurro7 Agosto, 2025Il Pineto Calcio è felice di annunciare l’ingaggio di 𝐀𝐧𝐚𝐬𝐬 𝐒𝐞𝐫𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢 difensore centrale classe 2000, che entra a far parte della rosa biancazzurra fino al 30 giugno 2026. Giocatore solido, duttile e con una buona esperienza alle spalle, Serbouti arriva per rinforzare il reparto difensivo, portando qualità e determinazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio la Società per la fiducia e sono pronto a dare tutto in campo per raggiungere insieme gli obiettivi.” Benvenuto Anass!

