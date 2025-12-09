Calcio, Pineto. Arezzo- Pineto: info biglietti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Arezzo- Pineto: info biglietti9 Dicembre, 2025La partita Arezzo- Pineto, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà lunedì 15/12/2025 alle ore 20:30 presso lo Stadio Città di Arezzo – riporta testualmente l’articolo online. I biglietti del Settore Ospiti (Curva Nord) saranno acquistabili esclusivamente online dopo la riunione del Gos di mercoledì 10/12 fino alle ore 19.00 di domenica 14/12/25 al link Sport.Ticketone – si apprende dalla nota stampa. it La biglietteria relativa al Settore Ospiti dello stadio sarà chiusa il giorno della gara – si apprende dal portale web ufficiale. I prezzi per il settore ospiti (Curva Nord) sono i seguenti: INTERO…………..€ 12,00 RIDOTTO (6-14 anni) ………… €6,00 Per i bambini sotto i 6 anni l’ingresso è gratuito (senza biglietto) L’ingresso per gli invalidi 100% è completamente gratuito – riporta testualmente l’articolo online. Il titolo di accesso non potrà essere richiesto ed emesso il giorno della partita alla biglietteria principale dello stadio – Per le modalità di emissione, consultare la sezione accrediti L’acquisto del titolo di accesso è subordinato alla accettazione da parte dell’utente del codice di regolamentazione del comportamento del tifoso, del Codice Etico della società S.S. Arezzo s.r.l. e del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo – recita il testo pubblicato online. Tale documentazione è reperibile e consultabile sul sito internet ufficiale della società sportiva – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it