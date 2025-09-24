- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 25, 2025
Calcio, Pineto. Ascoli- Pineto 3-0

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Ascoli- Pineto 3-023 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 6^ GIORNATA ASCOLI – PINETO 3-0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Damiani, Milanese (25′ st Ndoj); Del Sole (17′ pt Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (36′ st Palazzino); Gori (25′ st Chakir). A disposizione: Brianza, Barosi,  Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo, Corradino – recita il testo pubblicato online. All.: Giuseppe Agostinone (Tomei squalificato). Pineto (4-3-3): Tonti; Baggi (10′ st Gagliardi), Postiglione (1′ st Capomaggio), Serbouti, Ienco; Germinario (10′ st Mastropietro), Viero (10′ st Lombardi), Schirone; Pellegrino, D’Andrea (40′ st Marrancone), Bruzzaniti – A disposizione: Marone, Verna, Borsoi, Gagliardi, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Menna, Di Lazzaro – riporta testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – precisa il comunicato. ARBITRO: Mattia Ubaldi della sezione di Roma – si legge sul sito web ufficiale. ASSISTENTI: Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia e Sebastian Petrov di Roma 1. QUARTO UFFICIALE: Cristiano Ursini di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. FVS: Daljit Singh di Macerata – viene evidenziato sul sito web. RETI: 33′ pt Milanese, 5′ st D’Uffizi, 44′ st Chakir. NOTE: spettatori (compresi i 7150 abbonati) 9612 di cui 41 ospiti; ammoniti Schirone (P), Pellegrino (P), Postiglione (P) e Curado (A) ; corner 3-5; recupero 2′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 03, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

