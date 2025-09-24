Calcio, Pineto. Ascoli- Pineto 3-0

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Ascoli- Pineto 3-023 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 6^ GIORNATA ASCOLI – PINETO 3-0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Damiani, Milanese (25′ st Ndoj); Del Sole (17′ pt Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (36′ st Palazzino); Gori (25′ st Chakir). A disposizione: Brianza, Barosi, Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo, Corradino – recita il testo pubblicato online. All.: Giuseppe Agostinone (Tomei squalificato). Pineto (4-3-3): Tonti; Baggi (10′ st Gagliardi), Postiglione (1′ st Capomaggio), Serbouti, Ienco; Germinario (10′ st Mastropietro), Viero (10′ st Lombardi), Schirone; Pellegrino, D’Andrea (40′ st Marrancone), Bruzzaniti – A disposizione: Marone, Verna, Borsoi, Gagliardi, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Menna, Di Lazzaro – riporta testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – precisa il comunicato. ARBITRO: Mattia Ubaldi della sezione di Roma – si legge sul sito web ufficiale. ASSISTENTI: Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia e Sebastian Petrov di Roma 1. QUARTO UFFICIALE: Cristiano Ursini di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. FVS: Daljit Singh di Macerata – viene evidenziato sul sito web. RETI: 33′ pt Milanese, 5′ st D’Uffizi, 44′ st Chakir. NOTE: spettatori (compresi i 7150 abbonati) 9612 di cui 41 ospiti; ammoniti Schirone (P), Pellegrino (P), Postiglione (P) e Curado (A) ; corner 3-5; recupero 2′ pt, 6′ st. Foto Andrea Iommarini | Pineto Calcio (riproduzione riservata)
