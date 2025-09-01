- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 1, 2025
Sport Calcio, Pineto. Benvenuto Giuseppe Saccomanni!
Sport

Calcio, Pineto. Benvenuto Giuseppe Saccomanni!

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Benvenuto Giuseppe Saccomanni!1 Settembre, 2025Arriva dal Pescara con la formula del prestito secco al 30 Giugno 2026 Giuseppe Saccomanni, centrocampista classe 2006. Ha scelto la maglia numero 25. “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità concessami – Darò il massimo ogni giorno per crescere e contribuire agli obiettivi della squadra”’ le sue prime parole dopo la firma – viene evidenziato sul sito web. Saccomanni sarà a disposizione di mister Tisci per la prossima gara interna con il Pontedera – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio informativo del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

