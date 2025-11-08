- Spazio Pubblicitario 01 -
Sport

Calcio, Pineto. Bra – Pineto 1-2

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Bra – Pineto 1-28 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 13^ GIORNATA BRA – PINETO  1-2 BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Fiordaliso, Rottensteiner (90′. st Chiabotto); Cucciniello (18′ st Morleo), Maressa (90′ st Di Matteo), Brambilla, Tuzza (39′ st Baldini), Pautassi; Sinani, Di Biase (19′ st Lionetti). A disposizione: Menicucci, Renzetti, Sganzerla, Cannistra, Campedelli, Rabuffi – All. Fabio Nisticó. PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione (34′ st Serbouti), Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi (49′ st Amadio), Viero (21′ pt Nebuloso); Pellegrino (34′ st Vigliotti), Bruzzaniti (49′ st Ienco), D’Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. A disposizione: Marone, Boccacci, Schirone, Gagliardi,  Saccomanni,  Capomaggio – All.: Ivan Tisci – ARBITRO: Gianmarco Vailati della sezione di Crema – ASSISTENTI: Mattia Bettani della sezione di Treviglio e Usmna Ghani Arshad della sezione di Bergamo – recita il testo pubblicato online. QUARTO UFFICIALE: Riccardo Dasso della sezione di Genova – si apprende dal portale web ufficiale. FVS: Matteo Taverna della sezione di Bergamo – aggiunge testualmente l’articolo online. RETE: 20′ st Lionetti, 28′ st Pellegrino, 36′ st D’Andrea – NOTE:  spettatori totali 137, di cui 44 abbonati e 7 ospiti; ammoniti Bruzzaniti (P), D’Andrea (P), Lionetti (B), Di Biase (B) e Postiglione (P) ; corner 2-3; recupero 5′ pt, 6′ st. FOTO: Cristiano Forte © Le immagini non possono essere utilizzate o condivise senza autorizzazione –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

