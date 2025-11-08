Calcio, Pineto. Bra – Pineto 1-2

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Bra – Pineto 1-28 Novembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 13^ GIORNATA BRA – PINETO 1-2 BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Fiordaliso, Rottensteiner (90′. st Chiabotto); Cucciniello (18′ st Morleo), Maressa (90′ st Di Matteo), Brambilla, Tuzza (39′ st Baldini), Pautassi; Sinani, Di Biase (19′ st Lionetti). A disposizione: Menicucci, Renzetti, Sganzerla, Cannistra, Campedelli, Rabuffi – All. Fabio Nisticó. PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione (34′ st Serbouti), Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi (49′ st Amadio), Viero (21′ pt Nebuloso); Pellegrino (34′ st Vigliotti), Bruzzaniti (49′ st Ienco), D’Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. A disposizione: Marone, Boccacci, Schirone, Gagliardi, Saccomanni, Capomaggio – All.: Ivan Tisci – ARBITRO: Gianmarco Vailati della sezione di Crema – ASSISTENTI: Mattia Bettani della sezione di Treviglio e Usmna Ghani Arshad della sezione di Bergamo – recita il testo pubblicato online. QUARTO UFFICIALE: Riccardo Dasso della sezione di Genova – si apprende dal portale web ufficiale. FVS: Matteo Taverna della sezione di Bergamo – aggiunge testualmente l’articolo online. RETE: 20′ st Lionetti, 28′ st Pellegrino, 36′ st D’Andrea – NOTE: spettatori totali 137, di cui 44 abbonati e 7 ospiti; ammoniti Bruzzaniti (P), D’Andrea (P), Lionetti (B), Di Biase (B) e Postiglione (P) ; corner 2-3; recupero 5′ pt, 6′ st. FOTO: Cristiano Forte © Le immagini non possono essere utilizzate o condivise senza autorizzazione –

