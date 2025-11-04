- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 4, 2025
Calcio, Pineto. Bra- Pineto: info biglietti

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Bra- Pineto: info biglietti3 Novembre, 2025La partita Bra-Pineto, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà sabato 8 novembre alle ore 14.30 allo Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita online e nei punti vendita convenzionati con COME ON WEB (ETES), da oggi fino a venerdì 7 novembre ore 19.00. Prezzo: INTERO 12,00€ Al prezzo vanno aggiunti i diritti di prevendita –

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

