Calcio, Pineto. Enrico Barilari é il nuovo allenatore del Pineto Calcio

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Enrico Barilari é il nuovo allenatore del Pineto Calcio27 Maggio, 2026Il Pineto Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027 a mister Enrico Barilari – L’accordo, definito dal Direttore Sportivo Marcello Di Giuseppe, prevede un contratto della durata di un anno – Classe 1974, ligure, Barilari arriva a Pineto dopo le esperienze sulle panchine di Sestri Levante, Sorrento e Foggia, percorso che si aggiunge al lavoro svolto negli anni precedenti nei settori giovanili di Lavagnese e Spezia, realtà nelle quali ha maturato competenze e consolidato il proprio profilo tecnico – recita il testo pubblicato online. Allenatore dalla forte identità calcistica e con un percorso fondato sui concetti di crescita, condivisione e valorizzazione del gruppo, Barilari è pronto ad iniziare la sua avventura in biancazzurro con entusiasmo e determinazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al nuovo mister il benvenuto del Club e l’augurio di buon lavoro per l’inizio del nuovo percorso – Il tecnico verrà presentato ufficialmente in una conferenza stampa che si terrà prossimamente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio stampa del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it