- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 26, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. Forlì- Pineto 1-1
Sport

Calcio, Pineto. Forlì- Pineto 1-1

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Forlì- Pineto 1-125 Ottobre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 11^ GIORNATA FORLI’ – PINETO  1-1 FORLÌ (4-3-3): Martelli; Cavallini (31′ st Coveri), Elia, Saporetti Lorenzo, Manetti; De Risio (16′ st Manuzzi), Ripani (31′ st  Giovannini), Franzolini (25′ st Saporetti Simone), Farinelli, Petrelli, Macri – precisa la nota online. A disposizione: Calvani, Veliaj, Spinelli, Valentini,  Scorza, Graziani, Pellizzari – precisa il comunicato. All.: Alessandro Miramari – precisa il comunicato. PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (41′ st Serbouti), Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario (32′ st Nebuloso), Lombardi (40′ st Viero), Schirone; Pellegrino (32′ st Marrancone) Bruzzaniti, D’Andrea – A disposizione: Marone, Boccacci, Ienco, Gagliardi, Saccomanni, Tupone, Capomaggio – recita il testo pubblicato online. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Lorenzo Massari della sezione di Torino – ASSISTENTI: Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano e Leonardo Rossini della sezione di Genova – si legge sul sito web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Alberto Poli della sezione di Verona – si legge sul sito web ufficiale. FVS: Nida Hadeer della sezione di Ravenna – si legge sul sito web ufficiale. RETl: 13′ pt Bruzzaniti, 46′ st Giovannini NOTE:  spettatori totali 1226 (compresi i 690 abbonati) di cui 36 ospiti; ammoniti Bruzzaniti (P),  Giovannini (F), Petrelli (F), D’Andrea (P), Germinario (P) e Frare (P); corner 10-1 ; recupero 4′ pt, 9′ st. Foto FC Forlì (riproduzione riservata)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it