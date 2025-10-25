Calcio, Pineto. Forlì- Pineto 1-1

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Forlì- Pineto 1-125 Ottobre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 11^ GIORNATA FORLI’ – PINETO 1-1 FORLÌ (4-3-3): Martelli; Cavallini (31′ st Coveri), Elia, Saporetti Lorenzo, Manetti; De Risio (16′ st Manuzzi), Ripani (31′ st Giovannini), Franzolini (25′ st Saporetti Simone), Farinelli, Petrelli, Macri – precisa la nota online. A disposizione: Calvani, Veliaj, Spinelli, Valentini, Scorza, Graziani, Pellizzari – precisa il comunicato. All.: Alessandro Miramari – precisa il comunicato. PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (41′ st Serbouti), Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario (32′ st Nebuloso), Lombardi (40′ st Viero), Schirone; Pellegrino (32′ st Marrancone) Bruzzaniti, D’Andrea – A disposizione: Marone, Boccacci, Ienco, Gagliardi, Saccomanni, Tupone, Capomaggio – recita il testo pubblicato online. All.: Ivan Tisci – aggiunge la nota pubblicata. ARBITRO: Lorenzo Massari della sezione di Torino – ASSISTENTI: Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano e Leonardo Rossini della sezione di Genova – si legge sul sito web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Alberto Poli della sezione di Verona – si legge sul sito web ufficiale. FVS: Nida Hadeer della sezione di Ravenna – si legge sul sito web ufficiale. RETl: 13′ pt Bruzzaniti, 46′ st Giovannini NOTE: spettatori totali 1226 (compresi i 690 abbonati) di cui 36 ospiti; ammoniti Bruzzaniti (P), Giovannini (F), Petrelli (F), D’Andrea (P), Germinario (P) e Frare (P); corner 10-1 ; recupero 4′ pt, 9′ st. Foto FC Forlì (riproduzione riservata)
