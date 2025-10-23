- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 23, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. Forlì-Pineto: info biglietti
Sport

Calcio, Pineto. Forlì-Pineto: info biglietti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Forlì-Pineto: info biglietti22 Ottobre, 2025La partita Forlì -Pineto, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà sabato 25 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Tullo Morgagni – biglietti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita online e nei punti vendita convenzionati con Vivaticket, fino a venerdì 24 ottobre ore 19.00. Per i sostenitori del Pineto, residenti in provincia di Pescara e Teramo, sarà disponibile il Settore Ospiti dello stadio Tullo Morgagni – aggiunge la nota pubblicata. Prezzo: INTERO 12,00€ I bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio presentandosi direttamente allo stadio con il documento d’identità. Al prezzo vanno aggiunti i diritti di prevendita – si apprende dal portale web ufficiale. ACCESSO ALLO STADIO Arrivo in auto o pullman dall’Autostrada: uscita autostradale di Forli, alla prima rotatoria prendere la terza uscita (tangenziale est) e proseguire fino all’uscita Bussecchio – Aeroporto – Stadio – Girare a destra, in seguito alla prima rotatoria prendere la seconda uscita (Via Biagio Bernardi) e proseguire fino al semaforo e svoltare a destra su Via Campo di Marte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo la rotatoria dopo circa 100 metri si trova l’ingresso del parcheggio dedicato alla tifoseria ospite con il cancello di ingresso che conduce allo stadio comunale “Tullo Morgagni”.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, nelle ultime ore, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it