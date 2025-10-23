Calcio, Pineto. Forlì-Pineto: info biglietti

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Forlì-Pineto: info biglietti22 Ottobre, 2025La partita Forlì -Pineto, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà sabato 25 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Tullo Morgagni – biglietti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita online e nei punti vendita convenzionati con Vivaticket, fino a venerdì 24 ottobre ore 19.00. Per i sostenitori del Pineto, residenti in provincia di Pescara e Teramo, sarà disponibile il Settore Ospiti dello stadio Tullo Morgagni – aggiunge la nota pubblicata. Prezzo: INTERO 12,00€ I bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio presentandosi direttamente allo stadio con il documento d’identità. Al prezzo vanno aggiunti i diritti di prevendita – si apprende dal portale web ufficiale. ACCESSO ALLO STADIO Arrivo in auto o pullman dall’Autostrada: uscita autostradale di Forli, alla prima rotatoria prendere la terza uscita (tangenziale est) e proseguire fino all’uscita Bussecchio – Aeroporto – Stadio – Girare a destra, in seguito alla prima rotatoria prendere la seconda uscita (Via Biagio Bernardi) e proseguire fino al semaforo e svoltare a destra su Via Campo di Marte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo la rotatoria dopo circa 100 metri si trova l’ingresso del parcheggio dedicato alla tifoseria ospite con il cancello di ingresso che conduce allo stadio comunale “Tullo Morgagni”.

