Calcio, Pineto. Grande successo per il Christmas Party 2025 del Pineto Calcio al Bellavista

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Grande successo per il Christmas Party 2025 del Pineto Calcio al Bellavista12 Dicembre, 2025Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il Christmas Party 2025 del Pineto Calcio, andato in scena ieri sera presso l’elegante cornice dell’Hotel Bellavista di Roseto degli Abruzzi – A partire dalle 19:30, dirigenti, staff, squadra, partner, amministrazione comunale, giornalisti e sostenitori si sono ritrovati per condividere un momento speciale dedicato alle festività natalizie e ai risultati maturati nell’anno che volge al termine – si apprende dalla nota stampa. L’atmosfera calda e accogliente ha accompagnato l’intera serata, caratterizzata da convivialità, sorrisi e dal forte senso di appartenenza che da sempre contraddistingue l’ambiente biancazzurro – recita il testo pubblicato online. Gli ospiti sono stati accolti in un contesto elegante, arricchito da dettagli natalizi che hanno contribuito a rendere l’evento particolarmente suggestivo – Nel corso della serata non è mancato il saluto istituzionale della società, che ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti per il sostegno costante e la vicinanza dimostrata durante l’anno sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un momento significativo, che ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra dentro e fuori dal campo, del ruolo fondamentale ricoperto da dirigenti, tecnici, collaboratori, partner e tifosi, della missione condivisa di valorizzare i giovani talenti e dare lustro al territorio – recita il testo pubblicato online. Il Christmas Party 2025 è stato anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e brindare alle nuove sfide che attenderanno il Pineto Calcio nel 2026, con l’auspicio di vivere un altro anno ricco di soddisfazioni, impegno e crescita – viene evidenziato sul sito web. La serata si è conclusa in un clima di serenità e festa, confermando ancora una volta il forte legame tra il club e la sua comunità. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e un augurio di buone feste da parte del Pineto Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Foto Andrea Iommarini

