- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. Grande successo per il Christmas Party 2025 del Pineto Calcio...
Sport

Calcio, Pineto. Grande successo per il Christmas Party 2025 del Pineto Calcio al Bellavista

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Grande successo per il Christmas Party 2025 del Pineto Calcio al Bellavista12 Dicembre, 2025Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il Christmas Party 2025 del Pineto Calcio, andato in scena ieri sera presso l’elegante cornice dell’Hotel Bellavista di Roseto degli Abruzzi – A partire dalle 19:30, dirigenti, staff, squadra, partner, amministrazione comunale, giornalisti e sostenitori si sono ritrovati per condividere un momento speciale dedicato alle festività natalizie e ai risultati maturati nell’anno che volge al termine – si apprende dalla nota stampa. L’atmosfera calda e accogliente ha accompagnato l’intera serata, caratterizzata da convivialità, sorrisi e dal forte senso di appartenenza che da sempre contraddistingue l’ambiente biancazzurro – recita il testo pubblicato online. Gli ospiti sono stati accolti in un contesto elegante, arricchito da dettagli natalizi che hanno contribuito a rendere l’evento particolarmente suggestivo – Nel corso della serata non è mancato il saluto istituzionale della società, che ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti per il sostegno costante e la vicinanza dimostrata durante l’anno sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un momento significativo, che ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra dentro e fuori dal campo, del ruolo fondamentale ricoperto da dirigenti, tecnici, collaboratori, partner e tifosi, della missione condivisa di valorizzare i giovani talenti e dare lustro al territorio – recita il testo pubblicato online. Il Christmas Party 2025 è stato anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e brindare alle nuove sfide che attenderanno il Pineto Calcio nel 2026, con l’auspicio di vivere un altro anno ricco di soddisfazioni, impegno e crescita – viene evidenziato sul sito web. La serata si è conclusa in un clima di serenità e festa, confermando ancora una volta il forte legame tra il club e la sua comunità. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e un augurio di buone feste da parte del Pineto Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Foto Andrea Iommarini

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Pineto Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it