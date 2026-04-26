Calcio, Pineto. GUBBIO – PINETO 2-0

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:GUBBIO – PINETO 2-026 Aprile, 2026CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B 38^ GIORNATA GUBBIO – PINETO 2-0 GUBBIO (3-5-1-1): Bagnolini; Fazzi (17′ st Conti), Signorini, Tentardini; Podda (9′ st Mastropietro), Zallu, Carraro (30′ st Varone), Hraiech (30′ st Bacalini), Murru (9′ st Bruscagin); Costa, Ghirardello – A disposizione: Krapikas, Tomasella, Di Bitonto, Rosaia, La Mantia, Barizza, Minta, Djankpata – si legge sul sito web ufficiale. All. Domenico Di Carlo – aggiunge testualmente l’articolo online. PINETO (3-5-2): Marone; Serbouti, Postiglione, Ienco; Gagliardi (80′ st Di Lazzaro), Schirone (13′ st Nebuloso), Kraja (25′ st Viero), Lombardi (13′ st Pellegrino), Marrancone; El Haddad, Biggi (80′ st Keita). A disposizione: Verna, Tonti, Borsoi, Baggi, Sabatelli, Iacobucci, Di Blasio – All. Ivan Tisci – ARBITRO: Gerardo Simone Caruso di Viterbo ASSISTENTI: Rodolfo Spataro di Rossano e Alessia Serrano di San Donà di Piave QUARTO UFFICIALE: Edoardo Gianquinto di Parma FVS: Emanuele Bracaccini di Macerata RETI: 24′ pt Carraro, 32′ st Mastropietro NOTE: spettatori 915 (compresi abbonati) di cui 39 ospiti; ammoniti Varone, Gagliardi, Conti, Ienco, Podda, Signorini e Marrancone; corner 1-3; recupero 1′ pt, 3′ st. FOTO: Simone Grilli AS Gubbio 1910 (riproduzione riservata)
E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it