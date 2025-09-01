Calcio, Pineto. GUIDONIA MONTECELIO – PINETO 0-2

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:GUIDONIA MONTECELIO – PINETO 0-21 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI S.S. 2025/2026 GIRONE B 2^ GIORNATA GUIDONIA MONTECELIO – PINETO 0-2 GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Stellato; Esempio, Cristini, Mulè (12′ st Malomo); Zappella (34′ st Falleni), Sannipoli (34′ st Franchini), Santoro, Mastrantonio (26′ st Spavone), Errico; Zuppel, Calì (1′ st Bernardotto). A disposizione: Mazzi, Stefanelli, Calzone, Russo – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenatore: Ciro Ginestra – si apprende dal portale web ufficiale. PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (16′ st Serbouti), Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario (43′ st Nebuloso), Lombardi (33′ st Amadio), Schirone; Pellegrino (33′ st Mastropietro), Vigliotti (16′ st D’Andrea) Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, lenco, Marrancone, Viero, Iaccarino, Menna, Di Lazzaro – Allenatore: Ivan Tisci – precisa il comunicato. ARBITRO: Davide Gandino della sez. di Alessandria – si legge sul sito web ufficiale. ASSISTENTI: Tommaso Tagliafierro della sezione di Caserta e Laura Gasparini della sezione di Macerata – si apprende dal portale web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto della sezione di Terni – precisa la nota online. FVS: Sebastian Petrov della sezione di Roma 1. RETI: 3′ pt Vigliotti, 6′ st Bruzzaniti – NOTE: spettatori 330 di cui 22 ospiti; ammoniti Errico (G), Serbouti (P), Sannipoli (G), Baggi (P), Esempio (G); corner 4-3; recupero 2′ pt, 8′ st.
