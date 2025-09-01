- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 2, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. GUIDONIA MONTECELIO – PINETO 0-2
Sport

Calcio, Pineto. GUIDONIA MONTECELIO – PINETO 0-2

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:GUIDONIA MONTECELIO – PINETO 0-21 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI S.S. 2025/2026 GIRONE B 2^ GIORNATA GUIDONIA MONTECELIO – PINETO 0-2 GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Stellato; Esempio, Cristini, Mulè (12′ st Malomo); Zappella (34′ st Falleni), Sannipoli (34′ st Franchini), Santoro, Mastrantonio (26′ st Spavone), Errico; Zuppel, Calì (1′ st Bernardotto). A disposizione: Mazzi, Stefanelli, Calzone, Russo – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenatore: Ciro Ginestra – si apprende dal portale web ufficiale. PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (16′ st Serbouti), Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario (43′ st Nebuloso), Lombardi (33′ st Amadio), Schirone; Pellegrino (33′ st Mastropietro), Vigliotti (16′ st D’Andrea) Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, lenco, Marrancone, Viero, Iaccarino,  Menna, Di Lazzaro – Allenatore: Ivan Tisci – precisa il comunicato. ARBITRO: Davide Gandino della sez. di Alessandria – si legge sul sito web ufficiale. ASSISTENTI: Tommaso Tagliafierro della sezione di Caserta e Laura Gasparini della sezione di Macerata – si apprende dal portale web ufficiale. QUARTO UFFICIALE: Marco Di Loreto della sezione di Terni – precisa la nota online. FVS: Sebastian Petrov della sezione di Roma 1. RETI: 3′ pt Vigliotti, 6′ st Bruzzaniti – NOTE: spettatori 330 di cui 22 ospiti; ammoniti Errico (G), Serbouti (P), Sannipoli (G), Baggi (P), Esempio (G); corner 4-3; recupero 2′ pt, 8′ st.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 22, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it