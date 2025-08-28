Calcio, Pineto. Guidonia Montecelio – Pineto: info biglietti

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Guidonia Montecelio – Pineto: info biglietti28 Agosto, 2025La partita Guidonia Montecelio 1937 Fc-Pineto, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà allo Stadio “Francioni” di Latina sito in piazzale Natale Prampolini 1. Calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 di domenica 1 settembre 2025. Biglietti già in vendita on line presso il circuito “CiaoTickets” e nei punti vendita abilitati CiaoTickets. Per l’occasione: CURVA SUD OSPITI a 13,50 euro (ridotto a 10,50 euro per donne, under 18 e over 65). TRIBUNA VIP a 36,50 euro (ridotto a 26,50 euro per donne, under 18 e over 65); TRIBUNA CENTRALE a 21,50 euro (ridotto a 16,50 euro per donne, under 18 e over 65); TRIBUNA LATERALE a 13,50 euro (ridotto a 10,50 euro per donne, under 18 e over 65); I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita di 1,50 euro – INGRESSO GRATUITO per gli under 14 quando accompagnati da adulti – precisa il comunicato. ACCREDITI STAMPA: richiesta entro venerdì 29 agosto alle 19:00, su carta intestata della testata giornalistica con firma del direttore responsabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Disponibilità fino ad esaurimento dei posti della Tribuna Stampa – Per il settore ospiti non sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino dello Stadio “Francioni” nel giorno della partita – si apprende dal portale web ufficiale. Si rammenta alla tifoseria ospite che, in ottemperanza alle attuali normative, l’ingresso allo Stadio è vincolato alla presentazione del biglietto d’ingresso unitamente ad un documento d’identità in corso di validità. Acquista on line: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/guidonia-pineto-calcio

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it