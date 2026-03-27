Calcio, Pineto. I risultati del weekend del Settore giovanile e femminile biancazzurro

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:I risultati del weekend del Settore giovanile e femminile biancazzurro27 Marzo, 2026PRIMAVERA 4 Dopo l’1-1 sul terreno della capolista Sorrento, domani la squadra guidata dai tecnici Gabriele Matricciani e Matteo Di Marzio giocherà in trasferta contro il Siracusa – si apprende dal portale web ufficiale. Sabato 4 aprile l’ultimo impegno stagionale con la trasferta nella tana del Guidonia Montecelio – UNDER 17 NAZIONALE Dopo lo 0-0 interno contro il Perugia, domenica i ragazzi guidati da mister Massimo Zucchini saranno impegnati in trasferta a Foggia – UNDER 16 NAZIONALE Reduci dal punto conquistato sul terreno del Casarano (1-1, Valerio Di Toro su assist di Pietro Cieri), domenica i biancazzurri di mister Giorgio D’Anastasio affronteranno il Monopoli – precisa la nota online. UNDER 15 NAZIONALE Superati per 1-2 tra le mura amiche dal Perugia (in marcatura Giovanni Continenza), domenica i ragazzi del tecnico Matteo Di Girolamo scenderanno in campo a Foggia – si apprende dal portale web ufficiale. UNDER 15 PROVINCIALE Dopo la vittoria sul Notaresco (4-1, reti di Jacopo Ricciutelli, Matteo Del Principe, Alessandro Fascioli e Marco Tucci) e il pareggio a reti bianche sul terreno dell’Universal Roseto, i ragazzi del tecnico Massimiliano Miseri domenica mattina al “Druda” affronteranno l’ultimo impegno della prima parte di stagione contro la Torrese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al termine delle festività pasquali prenderà il via la fase dei play-off, il cui girone finale, con relative partite, sarà diramato dalla Lega la prossima settimana – ECCELLENZA FEMMINILE C11 Al pareggio contro la Virtus Anxanum (1-1, Noemi D’Agostino), ha fatto seguito la vittoria di misura (1-0, Guendalina Del Conte) contro la Bacigalupo Vasto Marina – viene evidenziato sul sito web. Dopo il riposo, le ragazze del tecnico Claudio Canonico scenderanno in campo il 19 aprile, sul terreno del Campobasso, per il rush finale del campionato – riporta testualmente l’articolo online. SERIE C FEMMINILE C5 Dopo aver pareggiato 3-3 contro lo Sport Center Celano (in rete Elisa Di Michele, Vittoria Di Sarra e Sara Biancucci), domenica sarà la volta della trasferta sul terreno del Montesilvano 2019. UNDER 17 FEMMINILE C11 Alla vittoria contro la Ternana (2-0, Elisabetta Basilico e Francesca Collalti), è seguito lo stop per 8-0 per le ragazze allenate da Domenico Muscato, domenica scorsa, sul campo della Roma – si apprende dal portale web ufficiale. ll prossimo impegno sarà contro la Lazio – recita il testo pubblicato online. UNDER 15 FEMMINILE C9 Le ragazze guidate dal tecnico Marino Straccia affronteranno domani al Druda la Cantera Adriatica, reduci dalle battute d’arresto negli ultimi turni contro il Bellante Val Tordino (7-1, Gaia Florindi) e la Fater Angelini (8-1, Beatrice Costantini). (in foto le ragazze dell’Under 17)

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 06, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it