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Calcio, Pineto. Il Pineto Calcio Femminile è in Serie C

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Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Il Pineto Calcio Femminile è in Serie C23 Giugno, 2026Il Pineto Calcio Femminile  è in Serie C: il 2-2 con la Fabrizio Miccoli Academy vale la promozione Missione compiuta per il Pineto Calcio Femminile, che pareggia con i gol di Esmeralda Falcone ed Emma Casasanta all’ultimo secondo per 2-2 contro la Fabrizio Miccoli Academy e conquista una storica promozione in Serie C. Al termine di una sfida intensa ed equilibrata, le ragazze biancazzurre centrano l’obiettivo grazie al prezioso punto conquistato e ad una migliore differenza reti, che permette loro di chiudere al primo posto e di approdare nella categoria nazionale – si apprende dalla nota stampa. Un traguardo meritato, frutto di una stagione straordinaria vissuta con passione, sacrificio e grande spirito di squadra – Un percorso che premia il lavoro di società, staff tecnico e calciatrici, protagonisti di un campionato entusiasmante – si apprende dalla nota stampa. Un risultato storico che entra di diritto nelle pagine più belle del club. Complimenti ragazze, avete scritto la storia – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

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