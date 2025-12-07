Calcio, Pineto. Il Pineto si stringe al dolore della famiglia Di Gregorio, ciao Camillo!

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Il Pineto si stringe al dolore della famiglia Di Gregorio, ciao Camillo!7 Dicembre, 2025Il Pineto Calcio si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Camillo Di Gregorio, figura storica e simbolo autentico dei nostri colori – Per tanti anni Camillo è stato un punto di riferimento per chiunque abbia vissuto il biancazzurro con passione e senso di appartenenza, conseguendo diversi importanti successi sportivi – precisa la nota online. Alla famiglia Di Gregorio giungano l’abbraccio e la vicinanza di tutta la società, dello staff e della dirigenza pinetese – I funerali si terranno lunedì 8 dicembre alle ore 10:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Agnese a Pineto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ciao Camillo, bandiera vera, fai buon viaggio –

