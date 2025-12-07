- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Dicembre 7, 2025
Sport

Calcio, Pineto. Il Pineto si stringe al dolore della famiglia Di Gregorio, ciao Camillo!

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Il Pineto si stringe al dolore della famiglia Di Gregorio, ciao Camillo!7 Dicembre, 2025Il Pineto Calcio si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Camillo Di Gregorio, figura storica e simbolo autentico dei nostri colori – Per tanti anni Camillo è stato un punto di riferimento per chiunque abbia vissuto il biancazzurro con passione e senso di appartenenza, conseguendo diversi importanti successi sportivi – precisa la nota online. Alla famiglia Di Gregorio giungano l’abbraccio e la vicinanza di tutta la società, dello staff e della dirigenza pinetese – I funerali si terranno lunedì 8 dicembre alle ore 10:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Agnese a Pineto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ciao Camillo, bandiera vera, fai buon viaggio –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

