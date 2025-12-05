- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 5, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. Il Presidente Silvio Brocco al Christmas Gala della Lega Pro...
Sport

Calcio, Pineto. Il Presidente Silvio Brocco al Christmas Gala della Lega Pro a Firenze

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Il Presidente Silvio Brocco al Christmas Gala della Lega Pro a Firenze5 Dicembre, 2025Il Presidente del Pineto Calcio Dr. Silvio Brocco ha partecipato all’evento ‘Christmas C’, il Christmas Gala della Lega Pro che si è tenuto il 3 dicembre al Viola Park di Firenze – «Partecipare ad eventi come questo è sempre un momento speciale per condividere idee e rinnovare quei valori che rendono la Lega Pro una grande famiglia – si legge sul sito web ufficiale. In queste giornate – ha dichiarato il Presidente – si percepisce l’energia di un movimento che cresce, che investe sui giovani e che crede profondamente nel territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un incontro piacevole e ricco di spunti, un’occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri, un segnale importante di continuità e di visione comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Pineto Calcio è orgoglioso di far parte di questo percorso».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it