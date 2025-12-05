Calcio, Pineto. Il Presidente Silvio Brocco al Christmas Gala della Lega Pro a Firenze

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Il Presidente Silvio Brocco al Christmas Gala della Lega Pro a Firenze5 Dicembre, 2025Il Presidente del Pineto Calcio Dr. Silvio Brocco ha partecipato all’evento ‘Christmas C’, il Christmas Gala della Lega Pro che si è tenuto il 3 dicembre al Viola Park di Firenze – «Partecipare ad eventi come questo è sempre un momento speciale per condividere idee e rinnovare quei valori che rendono la Lega Pro una grande famiglia – si legge sul sito web ufficiale. In queste giornate – ha dichiarato il Presidente – si percepisce l’energia di un movimento che cresce, che investe sui giovani e che crede profondamente nel territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un incontro piacevole e ricco di spunti, un’occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri, un segnale importante di continuità e di visione comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Pineto Calcio è orgoglioso di far parte di questo percorso».

