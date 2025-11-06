- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. IL PROGETTO #IOLEGGOPERCHÉ SUI CAMPI DELLA SERIE C – All’iniziativa...
Sport

Calcio, Pineto. IL PROGETTO #IOLEGGOPERCHÉ SUI CAMPI DELLA SERIE C – All’iniziativa verranno dedicate la 13a e la 14a giornata di Lega Pro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:IL PROGETTO #IOLEGGOPERCHÉ SUI CAMPI DELLA SERIE C – All’iniziativa verranno dedicate la 13a e la 14a giornata di Lega Pro6 Novembre, 2025Firenze, 6 novembre 2025. La Lega Pro aderisce alla campagna #ioleggoperché, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e giunta alla sua decima edizione, capace negli anni di promuovere la lettura nei più giovani, arricchendo il patrimonio bibliotecario delle scuole italiane con oltre tre milioni di libri – Il campionato di Serie C Sky Wifi, che coinvolge 18 regioni, 60 città e milioni di persone tra tifosi e appassionati, aprirà le porte dei propri stadi in ben due giornate, la 13a e la 14a di andata, nei weekend dal 7 al 10 e dal 14 al 17 novembre 2025, quando i capitani e il direttore di gara entreranno in campo con in mano i libri di #ioleggoperché, per poi donarli ai bambini che li accompagnano – recita il testo pubblicato online. Un cerimoniale pre-gara dedicato alla promozione della lettura, con tanto di grafiche led, messaggio speaker e contenuti social, per invitare tutti a donare un libro dal 7 al 16 novembre alle biblioteche delle oltre 25mila tra nidi e scuole aderenti – aggiunge la nota pubblicata. “Con gioia ed entusiasmo la Lega Pro rinnova anche quest’anno il suo impegno a sostegno della campagna #ioleggoperchè – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie C Matteo Marani -, sport e cultura si devono muovere insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Leggere apre la mente, trasmette sapere ed educa – si legge sul sito web ufficiale. La cultura insegna le regole del rispetto, dell’uguaglianza ed è fondamentale che nei più piccoli si diffonda l’abitudine alla lettura – si legge sul sito web ufficiale. Ribadisco l’invito a recarsi tutti nelle librerie, dal 7 al 16 novembre, per dare il proprio contributo per arricchire le biblioteche delle scuole”.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio informativo del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it