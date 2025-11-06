Calcio, Pineto. IL PROGETTO #IOLEGGOPERCHÉ SUI CAMPI DELLA SERIE C – All’iniziativa verranno dedicate la 13a e la 14a giornata di Lega Pro

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:IL PROGETTO #IOLEGGOPERCHÉ SUI CAMPI DELLA SERIE C – All’iniziativa verranno dedicate la 13a e la 14a giornata di Lega Pro6 Novembre, 2025Firenze, 6 novembre 2025. La Lega Pro aderisce alla campagna #ioleggoperché, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e giunta alla sua decima edizione, capace negli anni di promuovere la lettura nei più giovani, arricchendo il patrimonio bibliotecario delle scuole italiane con oltre tre milioni di libri – Il campionato di Serie C Sky Wifi, che coinvolge 18 regioni, 60 città e milioni di persone tra tifosi e appassionati, aprirà le porte dei propri stadi in ben due giornate, la 13a e la 14a di andata, nei weekend dal 7 al 10 e dal 14 al 17 novembre 2025, quando i capitani e il direttore di gara entreranno in campo con in mano i libri di #ioleggoperché, per poi donarli ai bambini che li accompagnano – recita il testo pubblicato online. Un cerimoniale pre-gara dedicato alla promozione della lettura, con tanto di grafiche led, messaggio speaker e contenuti social, per invitare tutti a donare un libro dal 7 al 16 novembre alle biblioteche delle oltre 25mila tra nidi e scuole aderenti – aggiunge la nota pubblicata. “Con gioia ed entusiasmo la Lega Pro rinnova anche quest’anno il suo impegno a sostegno della campagna #ioleggoperchè – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie C Matteo Marani -, sport e cultura si devono muovere insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Leggere apre la mente, trasmette sapere ed educa – si legge sul sito web ufficiale. La cultura insegna le regole del rispetto, dell’uguaglianza ed è fondamentale che nei più piccoli si diffonda l’abitudine alla lettura – si legge sul sito web ufficiale. Ribadisco l’invito a recarsi tutti nelle librerie, dal 7 al 16 novembre, per dare il proprio contributo per arricchire le biblioteche delle scuole”.

