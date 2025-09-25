Calcio, Pineto. LA SERIE C ADERISCE A #BEACTIVE

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:LA SERIE C ADERISCE A #BEACTIVE25 Settembre, 2025Nella Settimana Europea dello Sport si celebra la “vita attiva”: connessi, ma non seduti Anche la Serie C partecipa a #BeActive, l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione – “Move more, scroll less” è il claim che accompagna #BeActive in tutta Europa – viene evidenziato sul sito web. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling con una passeggiata, una corsa, un’attività fisica – Connessi, ma non seduti – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso della Settimana Europea dello Sport (EWoS 2025), in programma anche quest’anno dal 23 al 30 settembre, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute, la Serie C si unisce al coro dell’Italia sportiva per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e, quindi, il benessere fisico e mentale di tutti cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Su tutti i campi della Serie C Sky Wifi – nella settima giornata di andata – sarà protagonista la campagna BeActive, che verrà promossa grazie ai led luminosi di bordocampo, ad un messaggio speaker dedicato e ad una ricca programmazione digital sui canali social; il tutto arricchito dalle patch BeActive che i tesserati porteranno sul petto durante le interviste post partita – Oltre alla Lega Pro, sono migliaia le realtà sportive che in tutta Italia hanno promosso eventi, iniziative e attività per vivere al meglio la Settimana Europea dello Sport. Scopri quelle più vicine a te su www.sportesalute – si apprende dalla nota stampa. eu/beactive e vivi lo sport!

